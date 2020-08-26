Златан Ибрагимович принял предложение «Милана»

https://static.news.ru/photo/06486bba-e7b2-11ea-83ac-fa163e074e61_660.jpg Златан Ибрагимович Фото: imago sportfotodienst/Global Look Press

Шведский футболист Златан Ибрагимович принял улучшенное предложение «Милана». Форвард готов подписать контракт до пятницы, 28 августа.

Соответствующую информацию представил Mediaset Italia. Как уточняется, контракт на сумму в €7 млн рассчитан на один сезон. Его фиксированная часть составляет €6 млн, а бонусная — €1 млн, включая €500 тысяч за персональные достижения и €500 тысяч за квалификацию в Лиге чемпионов по итогам сезона.

Известно, что изначально «Милан» предлагал нападающему фиксированные €5 млн и €1 млн в качестве бонусов.

Ранее NEWS.ru писал, что нападающий испанской «Барселоны» Лионель Месси решил покинуть футбольный клуб.

Решение форварда принято на фоне недовольства сложившейся ситуацией в клубе. По словам футболиста, после поражения со счётом 2:8 от немецкой «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов он больше видит себя вне «Барселоны», нежели в команде. Наиболее вероятными претендентами на аргентинца являются «Интер» и «Манчестер Сити».