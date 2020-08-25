Месси принял решение покинуть «Барселону»

https://static.news.ru/photo/f8a160a8-e701-11ea-995d-fa163e074e61_660.jpg Фото: fcbarcelona.com

Нападающий испанской «Барселоны» Лионель Месси решил покинуть футбольный клуб.

Как уточняет TyC Sports, по действующему контракту Месси может расторгнуть соглашение с «Барселоной» в одностороннем порядке. Такая возможность имеется у футболиста в конце каждого сезона.

Решение форварда принято на фоне недовольства сложившейся ситуацией в клубе. По словам футболиста, после поражения со счётом 2:8 от немецкой «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов он больше видит себя вне «Барселоны», нежели в команде. Наиболее вероятными претендентами на аргентинца являются «Интер» и «Манчестер Сити».

В свою очередь руководство «Барселоны» уже ответило на запрос Месси и подчеркнуло, что у нападающего нет юридических пунктов, которые позволяют так скоро покинуть клуб.

Так, возможность ухода действительно прописана в контракте Месси, однако для этого он должен уведомить «Барселону» до 30 мая, чего в данном случае не произошло.

Месси играет в составе каталонского клуба с 2003 года. На его счету 444 гола в 485 матчах испанского чемпионата.

Согласно данным Football Leaks, зарплата футболиста составляет €60 395 769 в год (£988 000 в неделю). При этом £9 100 000 в год приходятся на имиджевые права, £13 000 000 в год — на различные бонусы, а бонусы за лояльность и продление контракта составляют £120 000 000 за пять лет.

Ранее NEWS.ru писал, что «Барселона» определилась с суммой, за которую Месси может перейти в другую команду. Футболист покинет клуб, если заинтересованная в трансфере команда выплатит отступные в размере €700 млн.