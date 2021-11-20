Комментатор Орлов назвал «посторонних» футболистов в сборной России

Комментатор Геннадий Орлов усомнился в целесообразности вызова в сборную России по футболу на решающие матчи отбора к ЧМ-2022 полузащитников Алексея Ионова («Краснодар») и Зелимхана Бакаева («Спартак»). Он назвал обоих «посторонними» футболистами в национальной команде. Их вызов — это просчёт главного тренера Валерия Карпина, считает журналист, слова которого приводит «РБ Спорт».

В матче с Хорватией зачем-то появились Ионов, Бакаев... Какие-то посторонние люди. Если они в чемпионате не выделяются, зачем их выпускать за сборную? Это ошибка и просчёт Карпина, он не выбрал нужных игроков, — сказал Орлов.

4 ноября футболисты сборной России проиграли на выезде Хорватии со счётом 0:1, забив гол в свои ворота, и отправились в стыковые матчи.

Ранее сообщалось, что ассистент Дика Адвоката в сборной Ирака Желько Петрович обратился к Карпину с просьбой остаться у руля национальной команды. Петрович считает, что сейчас сборную России нельзя оставлять без тренера, поскольку снова придётся обновлять концепцию команды и методики тренировок.