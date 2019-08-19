Защитник футбольного клуба «Спартак» Самуэль Жиго после победы в матче шестого тура российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА со счётом 2:1 подарил свою футболку тренеру по физической подготовке Рамилю Шарипову.
В победной раздевалке герой матча Самюэль Жиго подарил свою майку Рамилю Шарипову — тренеру по физической подготовке, который сыграл важную роль в восстановлении защитника после разрыва «крестов», — сообщает пресс-служба клуба в своём Instagram.
Французский защитник забил оба гола в ворота Игоря Акинфеева на 59-й и 79-й минутах.
Парагвайский универсал московского «Спартака» Лоренсо Мельгарехо с сожалением прокомментировал упущенный голевой момент в самой концовке дерби с ЦСКА в рамках шестого тура чемпионата Российской премьер-лиги, писал News.ru.