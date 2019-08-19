Фото: Сергей Булкин/News.ru

Главный тренер футбольного клуба «Витесс» Леонид Слуцкий поделился с подписчиками в Instagram двумя фотографиями из ресторана быстрого питания McDonald’s с разницей в десять лет.

Десять лет спустя, — подписал Слуцкий пост. 48-летний специалист возглавил нидерландскую команду в 2018 году. В сезоне 2019/20 «Витесс» после трёх игр занимает третью строчку в турнирной таблице, набрав семь...