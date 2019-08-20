Очередной тур Российской премьер-лиги (РПЛ) подарил болельщикам сразу два столичных дерби. Самое главное противостояние российского футбола — между «Спартаком» и ЦСКА — получилось и самым ярким. Поэтому и делегировало сразу четверых футболистов в нашу символическую сборную. News.ru представляет этих и других главных действующих лиц 6-го тура РПЛ.

Александр Максименко

«Спартак»

Оба голкипера в огненный вечер понедельника на арене в Тушино были достойны попадания в нашу команду звёзд. Разве можно, например, забыть сэйвы «армейца» Игоря Акинфеева, тащившего мяч из нижнего угла после «выстрела» Зелимхана Бакаева или ногой отразившего удар головой разбушевавшегося Самюэля Жиго? А нейтрализованный в концовке выход Лоренсо Мельгарехо один на один, что оставило ЦСКА в игре? Однако страж ворот «красно-белых» тоже был чудо как хорош. А главное — он дважды выигрывал дуэли у Фёдора Чалова ещё в первом тайме, когда счёт не был открыт, у соперника было игровое преимущество, и всё могло повернуться совсем в другую сторону. Так что фундамент победы «Спартака» был заложен именно надёжностью Александра Максименко.

Марио Фернандес

ЦСКА

«Армейцы» в первом тайме дерби действительно смотрелись лучше. Их фирменный прессинг на чужой половине поля на сей раз был помножен на сумасшедший настрой, что в таком поединке легко можно было предугадать. Спартаковцы испытывали большие проблемы с выходом в атаку, и, в частности, их левый защитник бразилец Айртон почти не помышлял о том, чтобы пересечь центральную линию поля. Виной тому — его соотечественник Марио Фернандес, не только развивший бурную деятельность на своей — правой — бровке, но и сравнявший счёт в матче в середине второго тайма великолепным дальним ударом. Фернандес наряду с Акинфеевым — однозначно лучшие игроки этого дерби в составе ЦСКА.

Самюэль Жиго

«Спартак»

Здесь какие-либо комментарии излишни. Лучше приведём фразу, сказанную полузащитником «красно-белых» после окончания матча.

Забить два мяча в дерби — это фантастика! Спасибо Жиго! — восхитился партнёром и поблагодарил его Бакаев.

Между прочим, француз мог оформить и хет-трик — чуть выше мы вспоминали, как Акинфеев ногой отразил его очередную «атаку с воздуха». И ведь при всех своих бомбардирских подвигах Самюэль был хорош и в обороне. В первом тайме он ошибался меньше своего партнёра по центральной зоне защиты Георгия Джикии, хотя очень часто «выдёргивался» ближе к центральной линии и встречал соперника уже там. А после перерыва запомнился грандиозный сэйв Жиго, заблокировавшего удар Чалова из убойной позиции. Нет никаких сомнений: центральный защитник «Спартака» — главный герой всего тура!

Ярослав Ракицкий

«Зенит»

Украинский защитник петербургской команды второй раз подряд попадает в нашу символическую сборную. Но если в предыдущем туре в поединке с московским «Динамо» Ракицкий запомнился, прежде всего, грандиозным подкатом, помешавшим форварду «бело-голубых» Вячеславу Грулёву сравнять счёт, то в домашнем матче с «Ахматом» из Грозного особой работы в обороне у защитников «Зенита» не было. Ведь соперник уже на 7-й минуте остался в меньшинстве после удаления Ризвана Уциева. Хозяева «Газпром Арены» долгое время осаждали ворота соперника, но к середине второго тайма их пыл стал угасать. И тут настоящим вожаком показал себя Ракицкий. Он раздавал острые передачи, сам шёл вперёд, а в концовке даже вступил в жаркую перепалку с соперником. Вроде бы арбитр даже показал Ярославу жёлтую карточку, которая должна была стать для него второй в матче, но в итоге удаления всё же официально не состоялось. Впрочем, как и победы «Зенита».

Кристиан Рамирес

«Краснодар»

У команды Сергея Матвеева и Мурада Мусаева выдалась сумасшедшая неделька — с перелётами из Краснодара в португальский Порту, а затем в Саранск, где принимает своих соперников новичок РПЛ «Тамбов». И «быки» с блеском выдержали испытание и ответным поединком третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов на Пиренеях, и рядовым визитом в столицу Мордовии, одержав две победы. В обоих матчах эквадорский левый защитник, который, кстати, 12 августа справил 25-летний юбилей, был в прямом смысле слова незаменим. Тренерский штаб проводил ротацию в центре обороны, менял смысловое и кадровое наполнение полузащиты и атакующей линии, а Рамирес оттрубил все 180 минут игрового времени от звонка до звонка. И продемонстрировал свой привычно высокий уровень, регулярно подключаясь к атакам без ущерба оборонительным действиям.

Гжегож Крыховяк

«Локомотив»

Польский центральный полузащитник «железнодорожников» — на данный момент один из лучших игроков всего нашего чемпионата. В нынешнем сезоне Крыховяк словно обрёл второе дыхание, став одним из непререкаемых лидеров «Локо». И не случайно уже в третий раз попадает в нашу символическую сборную. В другом столичном дерби прошедшего тура — с «Динамо» — Гжегож заработал важнейший пенальти, с которого Алексей Миранчук сравнял счёт в непросто складывавшейся для «красно-зелёных» игре. Стоит вспомнить и штрафной, заработанный Крыховяком в начале второго тайма, когда лишь эффектный сэйв голкипера «бело-голубых» Игоря Лещука не позволил «Локомотиву» выйти вперёд. Да и в целом поляк уверенно вёл игру своей команды, контролируя свой «диспетчерский пункт» в середине поля.

Антон Миранчук

«Локомотив»

Братья Миранчуки наряду с Крыховяком — та ходовая сила нынешнего «паровоза», которая разгоняет и несёт вперёд всю команду Юрия Сёмина. Хоть генеральный директор «Локо» Василий Кикнадзе и бравирует заявлениями, что задачи удержать Миранчуков перед руководством клуба не стоит, откровенно говоря, не очень-то верится, что «железнодорожники» будут столь же успешны в нашем чемпионате, если Алексей и Антон всё же уедут за рубеж. Самый свежий пример значимости обоих для «Локомотива» — дерби с «Динамо». Алексей, как уже сказано выше, сравнял счёт в матче с пенальти, а Антон в концовке всё-таки принёс своей команде три очка, здорово разобравшись с защитой «бело-голубых» в штрафной площади. Право же, в Лиге чемпионов без братьев «Локо» делать нечего.

Магомед-Шапи Сулейманов

«Краснодар»

19-летний воспитанник краснодарской академии на минувшей неделе в хорошем смысле взорвал футбольную Европу, заколотив два великолепных мяча в ворота «Порту» в ответном матче квалификации Лиги чемпионов, что в итоге позволило «быкам» одолеть «драконов». Казалось бы, после такого триумфа на европейской арене в дежурном поединке РПЛ против «Тамбова» можно и чуть расслабиться, но юному таланту такие понятия, видимо, совсем не знакомы. Уже на второй минуте матча в Саранске Сулейманов классным диагональным пасом на Вандерсона организовал мгновенную контратаку южан после углового у их ворот, и бразилец открыл счёт, фактически решив судьбу встречи. А Магомед-Шапи ближе к концу встречи даже не попросил замены, честно отыграв все 90 минут.

Андре Шюррле

«Спартак»

Чемпион мира-2014 из Германии за пару недель наглядно продемонстрировал нашей премьер-лиге, что такое настоящий профессионализм и высочайший уровень мастерства. В каждом матче Андре Шюррле отрабатывает на предельных оборотах, при этом эмоционально заводя партнёров, показывая им личным примером, как нужно относиться к футболу. Сухие цифры статистики подтверждают — немец совершал результативные действия в каждом из своих матчей за «Спартак», за исключением самого первого — против «Динамо», где он вышел на замену буквально с корабля на бал, да ещё и в тот момент, когда «красно-белые» были в меньшинстве. Что же касается последнего дерби — с ЦСКА, Шюррле великолепной нацеленной передачей с левого фланга помог Жиго забить свой первый из двух мячей. И в целом по ходу встречи в исполнении Андре зрители увидели неуёмную жажду борьбы и победы вкупе со множеством своевременных и удобных передач партнёрам.

Сильвестр Игбун

«Уфа»

«Ростов» до поездки в Уфу ещё ни разу не проиграл в нынешнем чемпионате, обосновавшись в лидирующей группе. Команда из столицы Башкортостана, напротив, застряла в зоне переходных матчей, набрав лишь четыре очка. Подопечные Валерия Карпина наверняка рассчитывали добыть на этом выезде очередную победу, но в Уфе, как выяснилось, им было вовсе не башкирским мёдом намазано. 28-летний нигерийский форвард, забив в концовках каждого тайма по мячу, принёс хозяевам важную победу, которая увела команду Вадима Евсеева из опасной зоны турнирной таблицы в её середину. Так что дубль Слая просто не мог не дать ему пропуск в нашу звёздную команду тура.

Александр Соболев

«Крылья Советов»

Форвард самарской команды, как и Крыховяк, уже в третий раз за шесть туров становится членом символической сборной News.ru. А чему здесь удивляться, если 22-летний нападающий с пятью голами идёт первым в списке лучших бомбардиров чемпионата, отличившись в четырёх из шести матчей? В завершившемся туре «Крылышки» сотворили сенсацию, уверенно обыграв в Екатеринбурге «Урал», который совсем недавно держался на самом верху турнирной таблицы. Александр Соболев к эстетскому забитому мячу (навесным ударом метров с тридцати) добавил голевую передачу, после которой Деян Радоньич сделал счёт 3:0 в пользу гостей. «Урал» в итоге один мяч отыграл, но это ничуть не испортило настроение «Крыльям», которые под руководством Миодрага Божовича и при такой результативности Соболева наверняка вскоре выберутся из подвала таблицы РПЛ.