https://static.news.ru/photo/25933348-606b-11ea-a63d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Peter Hartenfelser via imago-images.de/Global Look Press

Женская сборная России по футболу обыграла команду Косово со счётом 5:0 в отборочном матче чемпионата Европы — 2021. Встреча состоялась на нейтральной территории в немецком Висбадене.

Уже на первой минуте матча россиянки вышли вперёд: автогол забила футболистка сборной Косово Фьорда Схала. В составе российской команды забитыми мячами отличились Нелли Коровкина и Марина Фёдорова, Надежда Смирнова отметилась дублем.

По итогам матча сборная России вышла на чистое второе место в турнирной таблице группы. В следующем матче 10 апреля россиянки сыграют дома с Турцией, а 14 апреля — со Словенией.

Совет ФИФА на заседании в Шанхае объявил о том, что в женский футбол будет вложен $1 миллиард с 2019 по 2022 год. Ранее для инвестирования в женский футбол в соответствии с бюджетом текущего четырёхлетнего цикла конгрессом ФИФА была утверждена сумма в $500 млн, однако в результате соглашения о дополнительном финансировании добавили ещё $500 млн, писал ранее NEWS.ru.