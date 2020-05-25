Жена заражённого COVID-19 Погребняка рассказала о состоянии членов семьи

https://static.news.ru/photo/072ed1cc-9e8d-11ea-8ba4-fa163e074e61_660.jpg Мария Погребняк Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жена нападающего футбольного клуба «Урал» Павла Погребняка, у которого был диагностирован коронавирус, Мария рассказала состоянии членов своей семьи, также заразившихся COVID-19.

По её словам, на третий день болезни у неё пропало обоняние, появилась боль в горле, воспалились гланды. Сам Павел в данный момент находится в больнице, у него диагностирована двусторонняя пневмония.

У старшего сына сильный кашель, температуры нет. После проведения компьютерной томографии у него диагностировали пневмонию. У младшего сына была повышенная температура, тошнота, однако на третий день симптомы прошли.

Мы надеемся, что скоро всё это закончится! — написала Мария Погребняк в своём Instagram.

Ранее NEWS.ru писал о том, что певица и телеведущая Ольга Бузова поддержала семью форварда футбольного клуба «Урал» Павла Погребняка, у которого был обнаружен коронавирус. Она оставила сочувствующий комментарий под публикацией супруги спортсмена Марии в Instagram.