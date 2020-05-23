Бузова поддержала семью футболиста Погребняка, заражённого COVID-19

Певица и телеведущая Ольга Бузова поддержала семью форварда футбольного клуба «Урал» Павла Погребняка, у которого был обнаружен коронавирус. Она оставила сочувствующий комментарий под публикацией супруги спортсмена Марии в Instagram.
Мария Погребняк обнародовала подборку фотографий разных лет, где она запечатлена с мужем. «Выздоравливай быстрее, любимый»,
Мы все держим кулачки, — прокомментировала пост Бузова.
За несколько дней до этого пресс-служба екатеринбургского клуба сообщила, что у нападающего команды тест на COVID-19 дал положительный результат. Там заверили, что «заболевание протекает в лёгкой форме, его здоровью ничего не угрожает».
Вскоре после этого президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что у Погребняка «всё под контролем» и что в его окружении все уверены: футболист победит болезнь.
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