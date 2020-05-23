Бузова поддержала семью футболиста Погребняка, заражённого COVID-19

https://static.news.ru/photo/744d4d40-9de0-11ea-8a6c-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/mariapoga

Певица и телеведущая Ольга Бузова поддержала семью форварда футбольного клуба «Урал» Павла Погребняка, у которого был обнаружен коронавирус. Она оставила сочувствующий комментарий под публикацией супруги спортсмена Марии в Instagram.

Мария Погребняк обнародовала подборку фотографий разных лет, где она запечатлена с мужем. «Выздоравливай быстрее, любимый», гласит подпись к снимкам.

Мы все держим кулачки, — прокомментировала пост Бузова.

За несколько дней до этого пресс-служба екатеринбургского клуба сообщила, что у нападающего команды тест на COVID-19 дал положительный результат. Там заверили, что «заболевание протекает в лёгкой форме, его здоровью ничего не угрожает».

Вскоре после этого президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что у Погребняка «всё под контролем» и что в его окружении все уверены: футболист победит болезнь.