В «Урале» рассказали о состоянии заболевшего коронавирусом Погребняка

https://static.news.ru/photo/4a33bad0-9cff-11ea-ab30-fa163e074e61_660.jpg Павел Погребняк Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Президент екатеринбургского футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов рассказал подробности состояния нападающего команды Павла Погребняка.

Всё у него нормально, дай бог, пройдёт. Нельзя, конечно, сказать, что у него всё хорошо, но всё будет хорошо. Всё под контролем, — цитирует Иванова РИА Новости.

В данное время футболист находится под наблюдением врачей. Иванов подчеркнул, что Погребняк не общался с другими футболистами клуба.

NEWS.ru сообщал, что Павел Погребняк сдал положительный тест на коронавирус.

Ранее футболисты ЦСКА, находящиеся в Москве, сдали тесты на коронавирус и получили отрицательный результат. Помимо этого, тесты на COVID-19 сдал весь тренерский штаб и административный состав команды. Они также показали отрицательный результат, писал NEWS.ru.