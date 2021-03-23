Жена Карпина рассказала о ревности мужа

https://static.news.ru/photo/b59ccdb8-8c80-11eb-93c7-96000091f725_660.jpg Дарья Карпина Фото: vk.com/dasha.karpina

Дарья Карпина, жена главного тренера футбольного клуба «Ростов» Валерия Карпина, рассказала о ревности в отношениях с супругом.

На самом деле я не понимаю отношения, где люди говорят: я вообще не ревную. Не хочу никого судить, но для меня это какое-то безразличие, — приводит слова Карпиной Sport24.ru .

Пара вместе с июня 2017 года. По словам Дарьи, они полностью доверяют друг другу и не устраивают сцен ревности. Тем не менее «у обоих присутствует чувство собственности», схожие черты характера, отношение к жизни и воспитанию двух дочерей, Дарьи и Александры.

Ранее испанская модель Ирен Гарсия Морено рассказала о взаимоотношениях с полузащитником футбольного клуба «Ростов» Павлом Мамаевым. Она сообщила, что это «была любовь». Сам хавбек утверждал, что его брак с Аланой Мамаевой не является нормальным. Как сообщает Морено, из-за нападок в социальных сетях со стороны Аланы у неё развились панические атаки, писал NEWS.ru.