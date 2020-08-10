«Зенит» вошёл в топ-25 футбольных клубов мира

https://static.news.ru/photo/d6339c26-dafd-11ea-9bb5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Американская аналитическая компания FiveThreeEight опубликовала международный рейтинг футбольных клубов. Российский «Зенит» занял 23-е место в списке с 78 баллами Soccer Power Index, который отражает силу команды в обороне и атаке.

Об этом сообщили в пресс-службе «Зенита».

На первом месте среди сильнейших клубов мира оказался английский «Манчестер Сити» (95,6 балла), второе место у Мюнхенской «Баварии» (94,4 балла), третье занял «Ливерпуль» (91,1 балла).

«Зенит» стал единственным представителем РПЛ в топ-50 рейтинга. «Краснодар» занял 82- место, ЦСКА — 83-е, «Локомотив» — 100-й, московский «Спартак» — на 151-й строчке.

Как писал ранее NEWS.ru, «Зенит» завоевал Суперкубок России по футболу, обыграв московский «Локомотив» на стадионе «ВЭБ Арена». Встреча завершилась со счётом 2:1. Призовой фонд Суперкубка составил 20 млн рублей, что на 10 млн меньше, чем в прошлом году.