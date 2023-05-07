«Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России по футболу «Зенит» обыграл «Спартак» и досрочно стал чемпионом России по футболу

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Игроки «Зенита» радуются победе в чемпионате России по футболу среди клубов премьер-лиги сезона-2022/2023

Петербургский «Зенит» досрочно стал чемпионом России по футболу, обыграв в матче 26-го тура РПЛ московский «Спартак». Игра состоялась в городе на Неве, хозяева одержали победу со счетом 3:2.

В составе сине-бело-голубых отметились Клаудиньо, открывший счет на 13-й минуте, Андрей Мостовой, забивший на 40-й, и Иван Сергеев, отправивший решающий мяч в ворота москвичей в дополнительную минуту после второго тайма. За красно-белых первый гол забил Кейта Бальде на 33-й минуте. Квинси Промес сравнял счет на 85-й минуте с пенальти. На 75-й минуте гости остались в меньшинстве после удаления защитника Алексиса Дуарте.

Игра началась с минуты молчания в память о погибших в Великой Отечественной войне.

«Зенит» по итогам 26 матчей набрал 64 очка и стал недосягаем для соперников за четыре тура до окончания турнира. На втором месте в турнирной таблице идет столичный ЦСКА, набравший 51 очко. «Спартак» занимает четвертую позицию с 49 баллами.

«Зенит» стал чемпионом страны в пятый раз подряд. Все победы в чемпионатах РПЛ были достигнуты под руководством главного тренера Сергея Семака. Всего за историю сине-бело-голубые выиграли турнир в девятый раз, не считая титула чемпиона СССР, завоеванного в 1984 году. Больше побед в чемпионате в российской истории лишь у «Спартака» — 10.

Ранее хоккейный клуб ЦСКА вырвал у «Ак Барса» победу в Кубке Гагарина. Москвичи выиграли решающий матч в Казани, одолев хозяев в финальной серии плей-офф со счетом 4:3. «Армейцы» стали чемпионами КХЛ второй сезон подряд.