«Зенит» разгромил «Тамбов»

https://static.news.ru/photo/75885e4c-e49a-11ea-8d77-fa163e074e61_660.jpg Фото: https://vk.com/zenit

Футбольный клуб «Зенит» с разгромным счётом победил «Тамбов». Матч проходил на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Встреча закончилась со счётом 4:1.

Так, первый гол на 41-й минуте забил Дуглас Сантос. Второй мяч в ворота гостей из Тамбова отправил Малком. На 68-й минуте отметился Александр Ерохин. Точку поставил Сердар Азмун.

Тамбову удалось забить лишь один гол. Отличился Кирилл Панченко на 85-й минуте.

На сегодняшний день «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Команде удалось набрать 12 очков в четырёх матчах. «Тамбов» с тремя очками располагается на 13-м месте.

Ранее NEWS.ru писал о победе грозненского «Ахмата» над подмосковными «Химками». Встреча завершилась со счётом 2:1.