«Зенит» разгромил «Тамбов»

Футбольный клуб «Зенит» с разгромным счётом победил «Тамбов». Матч проходил на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Встреча закончилась со счётом 4:1.
Так, первый гол на 41-й минуте забил Дуглас Сантос. Второй мяч в ворота гостей из Тамбова отправил Малком. На 68-й минуте отметился Александр Ерохин. Точку поставил Сердар Азмун.
Тамбову удалось забить лишь один гол. Отличился Кирилл Панченко на 85-й минуте.
На сегодняшний день «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Команде удалось набрать 12 очков в четырёх матчах. «Тамбов» с тремя очками располагается на 13-м месте.
Ранее NEWS.ru писал о победе грозненского «Ахмата» над подмосковными «Химками». Встреча завершилась со счётом 2:1.
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