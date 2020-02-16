https://static.news.ru/photo/37615852-50b7-11ea-b038-fa163e074e61_660.jpg Александр Кокорин Фото: fc-zenit.ru

Владелец футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг рассказал о предстоящих переговорах с петербургским «Зенитом» по поводу аренды нападающего Александра Кокорина.

Завтра (17 февраля. — NEWS.ru) поеду на встречу, будем разговаривать. Осталось договориться клубам между собой по аренде, — цитирует Ротенберга РИА Новости.

Кокорин предложил свои условия нового контракта с петербургской командой. Он заявил, что хочет получить контракт на четыре года с зарплатой в €4 млн в год.

Ранее Ротенберг заявил, что Кокорин согласился на переход в «Сочи», писал NEWS.ru.