Владелец футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг рассказал о предстоящих переговорах с петербургским «Зенитом» по поводу аренды нападающего Александра Кокорина.
Завтра (17 февраля. — NEWS.ru) поеду на встречу, будем разговаривать. Осталось договориться клубам между собой по аренде, —
цитируетРотенберга РИА Новости.
Кокорин предложил свои условия нового контракта с петербургской командой. Он заявил, что хочет получить контракт на четыре года с зарплатой в €4 млн в год.
Ранее Ротенберг заявил, что Кокорин согласился на переход в «Сочи», писал NEWS.ru.
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