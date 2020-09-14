«Зенит» дома победил «Арсенал» и вернул себе лидерство в РПЛ

https://static.news.ru/photo/de87d34e-f6b2-11ea-9945-fa163e074e61_660.jpg Фото: ФК «Зенит»/vk.com

Петербургский «Зенит» в поединке седьмого тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) на своём поле переиграл тульский «Арсенал» — 3:1 (2:0).

«Сине-бело-голубые» обеспечили себе победу в течение шести минут первого тайма, когда мячи в ворота гостей забили Андрей Мостовой (25-я минута) и Артём Дзюба (31-я).

На 60-й минуте «оружейники» усилиями Юрия Ковалёва отыграли один мяч, однако уйти от поражения так и не сумели. Более того, вышедший на замену Александр Ерохин на 86-й минуте в третий раз поразил ворота Артура Нигматуллина (правильность взятия ворот в этом эпизоде подтвердила система VAR) и закрепил победу хозяев.

«Зенит», набрав в семи играх 16 очков, вернулся на первое место в таблице премьер-лиги. На одно очко от питерцев отстаёт ФК «Сочи», на два — московский «Спартак».

«Арсенал», имея в своём активе всего пять очков, остался в зоне стыковых матчей — на 14-й строчке в таблице, опережая лишь двух аутсайдеров чемпионата: подмосковные «Химки» (3 очка) и волгоградский «Ротор» (2).

Поединок «Ротора» и ФК «Краснодар» накануне был отменён из-за вспышки коронавируса у игроков волжской команды, писал ранее NEWS.ru.