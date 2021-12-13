Завершилась повторная жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу

Читайте нас в Google Новости

В швейцарском Ньоне прошла повторная жеребьёвка первого раунда плей-офф Лиги чемпионов по футболу сезона-2021/22. По её итогам испанский «Реал» получил в соперники французский «Пари Сен-Жермен», а английский «Ливерпуль» — итальянский «Интер».

А 1/8 финала Лиги чемпионов австрийский «Зальцбург» сыграет с немецкой «Баварией», португальский «Спортинг» померится силами с английским «Манчестер Сити», а португальская «Бенфика» — с голландским «Аяксом».

В то же время английский «Челси» встретится с французским «Лиллем», испанский «Атлетико» — с английским «Манчестер Юнайтед», а испанский «Вильярреал» — с итальянским «Ювентусом».

Итальянский «Интер» сойдётся с английским «Ливерпулем», а французский «Пари Сен-Жермен» — с мадридским «Реалом».

Round of 16 draw



Which tie are you most excited for? #UCLdraw | #UCL pic.twitter.com/QvZoT0yxqi — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 13, 2021

Ранее сообщалось, что жеребьёвку 1/8 финала Лиги чемпионов было решено провести повторно из-за серьёзной технической ошибки. Она была совершена из-за проблемы с программным обеспечением внешнего поставщика, который информирует представителей УЕФА о том, какие команды имеют право играть друг с другом.