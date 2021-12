Завершилась повторная жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу

А 1/8 финала Лиги чемпионов австрийский «Зальцбург» сыграет с немецкой «Баварией», португальский «Спортинг» померится силами с английским «Манчестер Сити», а португальская «Бенфика» — с голландским «Аяксом».

В то же время английский «Челси» встретится с французским «Лиллем», испанский «Атлетико» — с английским «Манчестер Юнайтед», а испанский «Вильярреал» — с итальянским «Ювентусом».

Итальянский «Интер» сойдётся с английским «Ливерпулем», а французский «Пари Сен-Жермен» — с мадридским «Реалом».