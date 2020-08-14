Защитник Рыков присоединился к «Уралу»

https://static.news.ru/photo/d8aceb48-de2b-11ea-9d7e-fa163e074e61_660.jpg Владимир Рыков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

32-летний российский защитник Владимир Рыков 14 августа был заявлен в состав футбольного клуба «Урал» (Екатеринбург) и уже присоединился к команде.

Об этом сообщает пресс-служба клуба. Рыков выбрал себе 44-й игровой номер. Вместе с «Уралом» он отправится на выездную встречу с казанским «Рубином», которая состоится 15 августа.

Рыков сменил множество команд за свою 15-летнюю карьеру в профессиональном футболе. Последние четыре года он провёл в московском «Динамо», за которое сыграл в чемпионате России 72 матча и забил три мяча.

Ранее NEWS.ru сообщил о переходе в состав «Рубина» южнокорейского полузащитника Хван Ин Бома.