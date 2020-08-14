Казанский «Рубин» подписал контракт с игроком сборной Южной Кореи

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Футбольный клуб «Рубин» (Казань) подписал контракт на три года с центральным полузащитником Хван Ин Бомом, ранее выступавшим за «Ванкувер Уайткэпс» в североамериканской лиге МЛС.

Об этом сообщает пресс-служба казанцев. 23-летний новичок будет играть под шестым номером. Он присоединится к клубу в ближайшее время после оформления необходимых документов.

Хван Ин Бом начал профессиональную карьеру у себя на родине в «Тэджон Ситизен» в 2015 году. В Северную Америку он переехал в январе 2019 года. В 36 матчах за «Ванкувер Уайткэпс» он забил три гола и трижды ассистировал партнёрам. Игрок вызывается в сборную Южной Кореи, первый матч за национальную команду он провёл в сентябре 2018 года и к настоящему времени провёл в её составе уже 23 игры, забив три мяча.

Ранее «Рубин» продлил контракт с 33-летним полузащитником Дмитрием Тарасовым, передавал NEWS.ru.