«Рубин» продлил контракт с Тарасовым

https://static.news.ru/photo/75a3b522-d0cf-11ea-be8b-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Тарасов Фото: ФК «Рубин» Казань/vk.com

Казанский футбольный клуб «Рубин» продлил трудовое соглашение с полузащитником Дмитрием Тарасовым.

Как сообщает пресс-служба «Рубина», новые условия контракта с 33-летним футболистом подразумевают, что он останется в составе клуба до конца 2020 года.

Тарасов покинул «Локомотив» летом 2019 года после девяти сезонов, проведённых вместе с московским клубом. В феврале 2020 года он подписал контракт до конца текущего розыгрыша РПЛ с «Рубином». Спустя несколько дней полузащитник получил тяжёлую травму на тренировке и первый матч за казанцев смог провести только в июле, уже после связанной с коронавирусом паузы.

Ранее NEWS.ru писал, что правоохранительные органы опровергли информацию о пьяном дебоше, который Тарасов якобы устроил на борту самолёта, следующего в Москву из Казани.