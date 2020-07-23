Информация о пьяном дебоше мужа Бузовой в самолёте не подтвердилась

Футболиста «Рубина» и бывшего мужа певицы Ольги Бузовой Дмитрия Тарасова обвинили в пьяном дебоше, но информация не подтвердилась.
Ранее в Интернете появилась информация, что спортсмен устроил пьяный дебош на борту самолета, следовавшего рейсом из Казани в Москву. Отмечалось, что якобы он так отмечал закрытие сезона.
Однако источник издания «Невские новости» в правоохранительных органах
Представитель спортсмена также прокомментировала эту информацию, отметив, что такое поведение для Тарасова невозможно.
Как писал NEWS.ru, пассажирка самолёта авиакомпании «Победа» дважды закурила на борту. Из-за этого лайнер совершает экстренную посадку в аэропорту Петрозаводска. По данным перевозчика, женщина намеренно нарушила правила безопасности. Компания планирует взыскать с неё все вынужденные расходы.
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