Информация о пьяном дебоше мужа Бузовой в самолёте не подтвердилась

https://static.news.ru/photo/ab11531c-ccde-11ea-bc89-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Тарасов Фото: tarasov23/instagram.com

Футболиста «Рубина» и бывшего мужа певицы Ольги Бузовой Дмитрия Тарасова обвинили в пьяном дебоше, но информация не подтвердилась.

Ранее в Интернете появилась информация, что спортсмен устроил пьяный дебош на борту самолета, следовавшего рейсом из Казани в Москву. Отмечалось, что якобы он так отмечал закрытие сезона.

Однако источник издания «Невские новости» в правоохранительных органах заявил , что на данном рейсе никто в полицию не обращался, а в аэропорту сообщили, что транспортная полиция никого с борта самолёта не задерживала. Таким образом на данный момент ни в полиции, ни в аэропорту эту информацию не подтвердили.

Представитель спортсмена также прокомментировала эту информацию, отметив, что такое поведение для Тарасова невозможно.

Как писал NEWS.ru, пассажирка самолёта авиакомпании «Победа» дважды закурила на борту. Из-за этого лайнер совершает экстренную посадку в аэропорту Петрозаводска. По данным перевозчика, женщина намеренно нарушила правила безопасности. Компания планирует взыскать с неё все вынужденные расходы.