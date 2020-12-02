Защитник «Барселоны» Серхи Роберто заболел коронавирусом

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Правый защитник «Барселоны» Серхи Роберто получил положительный результат теста на COVID-19, следует из сообщения пресс-службы футбольного клуба.

Как сообщается, в настоящее время Роберто чувствует себя хорошо. Футболист находится на самоизоляции.

Известно, что Роберто также получил мышечную травму 21 ноября. Защитник может вернуться на поле через два месяца.

В нынешнем сезоне Роберто сыграл за «Барселону» 10 матчей. Он отличился одним голом и двумя результативными передачами.

Ранее NEWS.ru писал, что полузащитник московского футбольного клуба «Локомотив» Гжегож Крыховяк заразился коронавирусом и не сможет принять участие в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов, где соперником «железнодорожников» будет «Ред Булл Зальцбург».

К игре в ЛЧ готовятся 22 футболиста «Локомотива». Заболевших, кроме Крыховяка, в команде нет.