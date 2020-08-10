Защитник Армен Манучарян стал игроком ФК «Ротор»

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Футбольный клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ротор» (Волгоград) подписал контракт с футболистом Арменом Манучаряном. До переезда в РФ игрок выступал за «Пюник» (Ереван), передаёт пресс-служба команды.

Всю свою карьеру футболист провёл в армянской Премьер-Лиге. На уровне молодёжных составов Манучарян защищал цвета ереванского «Урарту» (также известного как «Бананц»), затем перешёл «Урарту-2». В 2016-м отправился перешёл в «Пюник», также представляющий столицу Ереван. В минувшем сезоне защитник 16 раз выходил на поле в составе «Пюника», забил два мяча и отдал две голевые передачи Принимал участие в квалификационных матчах Лиги Европы.