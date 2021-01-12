«Защищать границы должны свои люди»: почему сербу не место в сборной России

Одну из последних игр в осеннем цикле сборная России провела против Сербии. В Белграде команда Станислава Черчесова была разбита со счётом 0:5. И пока мы старательно пытались поскорее забыть о наших недавних обидчиках, появилось обстоятельство, которое в перспективе может «сблизить» сборные. Сербский защитник «Сочи» Иван Миладинович признался, что в следующем году собирается получать российский паспорт, и отметил, что будет ждать звонка Черчесова для вызова в сборную. Позвонит ли Станислав Саламович Ивану, разбирается NEWS.ru.

Для начала необходимо ответить на вопрос, почему вдруг сербский защитник решил связать свою жизнь с Россией. Ответ, впрочем, лежит на поверхности. Дело в том, что Иван перебрался в нашу страну в 2018 году и с тех пор выступает за российский клуб с южных берегов Сочи. Несмотря на непродолжительный срок пребывания в РФ, этого времени оказалось достаточно, чтобы влюбиться в нашу страну. В интервью «Спорт-Экспрессу» футболист отметил сходство наших стран по менталитету, назвал россиян «православными братьями» и признался, что за полгода выучил русский язык.

Но любовь к России — это всё-таки не главная причина. Иван Миладинович намерен связать своё будущее с российским футболом не только в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ), но и со сборной. Он уже в ожидании звонка от наставника национальной команды. Забегая вперёд, скажем: Станислав Черчесов вряд ли ему позвонит. На то есть несколько важных причин.

Обратимся к карьере футболиста. До переезда в Россию защитник поиграл в нескольких местных командах. Начинал свой футбольный путь в клубе «Ягодина». Хоть Миладинович и провёл на взрослом уровне в этой команде около пяти лет, но проявить себя так и не сумел. «Ягодина» несколько раз отправляла своего воспитанника в аренду, а затем продала в «Раднички». Как раз из этой команды защитник перебрался в «Сочи».

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Стоит отметить, что в России (тогда «Сочи» выступал ещё в ФНЛ) на первых порах Иван начал проявлять себя активно. Особенно удачным выдался первый сезон, в котором он появился на поле 32 раза и даже отметился двумя голами. Также в дебютном для «Сочи» сезоне в РПЛ был одним из ведущих защитников команды. Стартовый запал, правда, вскоре улетучился. В нынешнем соревновательном году футболист стал реже появляться в стартовом составе, меньше играть (в первой половине чемпионата сыграл все 90 минут только в восьми матчах). По игровым показателям он также уступает почти во всех аспектах основным защитникам сборной России. Есть ли смысл в таком случае в подобном усилении? Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что можно найти более качественных игроков у нас в стране.

Станислав Черчесов должен видеть кирпичик в том здании, которое он выстраивает. Только он может сказать, какого человека нам сегодня в обороне не хватает. Лично я не особый сторонник приглашения легионеров, которые хотят играть за нашу сборную. Защищать наши границы должны свои люди. С нашим объёмом кадров мы способны формировать новое качественное пополнение под сборную страны. Я бы не стал говорить, что Миладинович слабее российских защитников, но и не сильнее, чтобы говорить о том, что этот человек нам крайне необходим, — сказал Игнатьев в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.

В том числе экс-наставник сборной назвал легионера, который в действительности мог бы в перспективе усилить нашу команду.

Кроме Марио Фернандеса и Маринато Гилерме, я не вижу больше кандидатов, способных усилить сборную. Если бы речь шла об Акселе Витселе или Халке, это был бы уже другой разговор. Из легионеров, что играют сейчас в РПЛ, можно было бы обратить внимание на Вандерсона из «Краснодара», — отметил специалист.

Впрочем, главной проблемой для серба могут стать отнюдь не его физические и статистические данные. Несмотря на искреннее стремление Ивана стать гражданином РФ, ему в такой опции, скорее всего, будет отказано.

Для того чтобы стать гражданином, Ивану необходимо прожить на территории нашего государства как минимум пять лет. Если бы у футболиста имелись родственники из России, вопрос можно было бы разрешить намного проще. Но родни у Ивана нет (по крайней мере, он о них не заявил), поэтому ждать ему российского паспорта придётся не менее трёх лет.

Поэтому сборная России от Миладиновича пока далека. Скорее всего, понимая это, в национальной команде не стали придавать внимание развернувшимся разговорам о новом легионере.

Такие темы периодически возникают, мы их специально не комментируем, — сказали NEWS.ru в пресс-службе сборной России.

Однако Ивану не стоит расстраиваться. За три года можно набрать хорошую форму и затем уже со спокойной душой дожидаться звонка от Черчесова (или уже другого тренера). А пока объективно Миладинович не готов к выступлениям за российский триколор. Есть другие легионеры (начиная от Вандерсона и заканчивая Самуэлем Жиго), которые на данном этапе превосходят серба. Но это уже совсем другая история.