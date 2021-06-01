«Замены ему не предвидится»: экс-голкипер ЦСКА о Владимире Путине

https://static.news.ru/photo/34cf2644-c2b9-11eb-ac36-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший голкипер футбольного клуба ЦСКА Сергей Чепчугов выразил полную поддержку президенту России Владимиру Путину. Об этом он рассказал в интервью Sport24.

Он мировой лидер, и замены ему не предвидится. Внешне мы защищены, в безопасности. Внутри страны, конечно, надо делать улучшения, — сказал Чепчугов.

По его мнению, необходимо помогать людям, особенно в тяжёлые времена. Однако после задержания оппозиционера Алексея Навального футболист написал, что тот проявил себя как мужчина и народный лидер. По его словам, это просто мнение. В реальности он всецело поддерживает действующего президента Владимира Путина.

Сейчас Чепчугов вернулся в «Енисей», за который выступал в 2017–2018 годах. 35-летний россиянин является трёхкратным чемпионом России в составе ЦСКА.

16 июня Владимир Путин проведёт встречу с президентом США Джо Байденом. По мнению экспертов, американский глава уступит на встрече в Женеве своему российскому коллеге по целому ряду вопросов. В частности, речь идёт о строительстве газопровода «Северный поток — 2», военном конфликте на востоке Украины.