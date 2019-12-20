Туринский футбольный клуб «Ювентус» выйдет на матч за Суперкубок Италии против римского «Лацио» в футболках, на которых имена игроков будут написаны на арабском языке.
Специальную форму разработали в сотрудничестве с известным художником саудовско-марокканской каллиграфии Шакером Кашгари. На футболках внутри каждого номера изображена традиционная арабская вязь, сообщает пресс-служба «Ювентуса».
Коммерческий директор клуба Джорджио Риччи отмечает, что этой формой «Ювентус» хочет подчеркнуть свою близость с фанатами со всего мира.