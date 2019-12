Фото: Fototricarico/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Специальную форму разработали в сотрудничестве с известным художником саудовско-марокканской каллиграфии Шакером Кашгари. На футболках внутри каждого номера изображена традиционная арабская вязь, сообщает пресс-служба «Ювентуса».

Коммерческий директор клуба Джорджио Риччи отмечает, что этой формой «Ювентус» хочет подчеркнуть свою близость с фанатами со всего мира.