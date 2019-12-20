https://static.news.ru/photo/224d7c2c-240a-11ea-8449-fa163e074e61_660.jpg Фото: Fototricarico/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Туринский футбольный клуб «Ювентус» выйдет на матч за Суперкубок Италии против римского «Лацио» в футболках, на которых имена игроков будут написаны на арабском языке.

Специальную форму разработали в сотрудничестве с известным художником саудовско-марокканской каллиграфии Шакером Кашгари. На футболках внутри каждого номера изображена традиционная арабская вязь, сообщает пресс-служба «Ювентуса».

Коммерческий директор клуба Джорджио Риччи отмечает, что этой формой «Ювентус» хочет подчеркнуть свою близость с фанатами со всего мира.

Матч состоится 22 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на стадионе «Кинг Сауд» в 19:45 мск.

Ранее руководство итальянского футбольного клуба «Фиорентина» отправило в отставку главного тренера команды Винченцо Монтеллу на следующий день после поражения от «Ромы» со счётом 1:4, писал NEWS.ru.