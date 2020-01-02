https://static.news.ru/photo/5bc687b6-2d54-11ea-864e-fa163e074e61_660.jpg Криштиану Роналду Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Итальянский футбольный клуб «Ювентус» планирует продлить соглашение с португальским нападающим Криштиану Роналду до 2023 года.

Футболист уже обсудил возможность продления контракта со своим агентом Жорже Мендешом во время премии Globe Soccer Awards в Дубае, сообщает Corriere dello Sport.

Текущее соглашение Роналду с туринской командой истекает в 2020 году. Новый контракт может быть подписан весной, по его условиям зарплата португальца может составить €35 миллионов в год.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Криштиану Роналду описал свою жизнь после завершения футбольной карьеры. Спортсмен надеется, что сможет прожить больше 50 лет, чтобы узнать как можно больше нового и принять другие вызовы. Один из таких вызовов — сняться в кино, отметил португалец, призвавший поклонников постоянно делать что-то новое для разнообразия своей жизни.