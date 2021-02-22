Юношеский чемпионат Европы по футболу отменили из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/9bf8482e-75f1-11eb-9805-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменил проведение чемпионата Европы среди юношей до 19 лет в связи с пандемией COVID-19.

Также не состоится чемпионат Европы среди девушек в той же возрастной группе, сообщает пресс-служба УЕФА. В союзе отметили, что в сложившихся условиях очень трудно обеспечить передвижение команд и проведение крупных турниров.

Чемпионат Европы среди юношей до 19 лет должен был пройти с 30 июня по 13 июля в Румынии. Евро для девушек был намечен на период с 21 июля по 2 августа, турнир должна была принять Белоруссия. В 2020 году чемпионаты Европы U-19 также отменили.

Евро-2021 для футболистов в возрасте до 21 года состоится. Турнир пройдёт в Словении и Венгрии с 9 по 26 июня. Исполнительный комитет УЕФА принял решение разрешить командам — участницам чемпионата делать замену сверх лимита при подозрении на черепно-мозговую травму у спортсмена.

Как писал NEWS.ru, УЕФА примет окончательное решение по формату проведения Евро-2020 в начале марта. Об этом заявил член исполнительного комитета УЕФА, генеральный директор оргкомитета российской части чемпионата Европы — 2020 Алексей Сорокин. Турнир должен пройти с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах различных стран.