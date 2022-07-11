«Я с удовольствием послушал»: Семак о скандальном выступлении «Би-2» Тренер «Зенита» Семак заявил, что с удовольствием послушал «Би-2» на Суперкубке России

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Группа «Би-2»

Тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что с удовольствием послушал «Би-2» на Суперкубке России, передает «Чемпионат». Таким образом он отреагировал на свист трибун сине-бело-голубых во время выступления рок-группы.

Реакция на выступление «Би-2» в спартаковском шарфе была ожидаема. Стоило их звать? Ну, я с удовольствием послушал, — заявил Семак.

Солист группы «Би-2» Лева вышел на поле с шарфом «Спартака».

Клуб из Санкт-Петербурга выиграл Суперкубок России. На своем поле подопечные Семака одолели соперника со счетом 4:0.

Ранее вокалист рок-группы «Би-2» высказался о выступлении на Суперкубке России по футболу на матче «Зенит» — «Спартак». Он заявил, что кроме нервов, ничего не заработал.