Тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что с удовольствием послушал «Би-2» на Суперкубке России, передает «Чемпионат». Таким образом он отреагировал на свист трибун сине-бело-голубых во время выступления рок-группы.
Реакция на выступление «Би-2» в спартаковском шарфе была ожидаема. Стоило их звать? Ну, я с удовольствием послушал, — заявил Семак.
Солист группы «Би-2» Лева вышел на поле с шарфом «Спартака».
Клуб из Санкт-Петербурга выиграл Суперкубок России. На своем поле подопечные Семака одолели соперника со счетом 4:0.
Ранее вокалист рок-группы «Би-2» высказался о выступлении на Суперкубке России по футболу на матче «Зенит» — «Спартак». Он заявил, что кроме нервов, ничего не заработал.