«Я очень люблю фильмы Marvel»: Дзюба признался, что верит в инопланетян Футболист Артем Дзюба допустил, что инопланетяне и параллельная вселенная существуют

Фото: Maksim Konstantinov/Russian Look/Global Look Press

Артём Дзюба

Нападающий российского футбольного клуба «Локомотив» Артем Дзюба допустил, что инопланетяне и параллельная вселенная существуют. Также он признался в скептическом отношении к концу света и любви к кинокомиксам Marvel. Выдержки из интервью футболиста публикует издание «РБ Спорт».

Конечно, уверен, существует параллельная вселенная. Думаю, инопланетяне тоже — скорее да, чем нет. К концу света я отношусь скептически, — сказал Дзюба, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента.

Он также добавил, что в окружающем мире существует множество вещей, которых конкретный человек не видел, но они существуют — например, Новая Зеландия, до которой спортсмен пока не доехал.

Я Новую Зеландию не видел — она существует? Я очень люблю фильмы Marvel! — признался спортсмен.

Ранее Дзюба рассказал в интервью Нобелю Арустамяну о любви к России и заявил, что полностью поддерживает президента Владимира Путина. Футболист отметил, что хотел играть в Англии, но теперь не поедет, даже если позовут, потому что «они показали свое отношение к нам».

34-летний футболист Артем Дзюба в феврале подписал контракт с московским клубом «Локомотив» до конца сезона-2022/23. Его зарплата, по данным журналиста Ивана Карпова, составила 2,5 млн рублей в месяц.