https://static.news.ru/photo/45ebfc00-4852-11ea-96cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: fifa.com

Представители Всемирного антидопингового агентства (WADA) назвали условия, при которых Россия сможет участвовать на чемпионате мира по футболу 2022 года.

Как было подтверждено решением исполнительного комитета WADA от 9 декабря 2019 года, чемпионат мира по футболу 2022 года входит в число крупных международных соревнований, на которых спортсмены из России смогут выступать только в нейтральном статусе, без национального флага и гимна, если Спортивный арбитражный суд подтвердит предложенные меры, — цитирует сообщение WADA РИА Новости.

Ранее сообщалось, что WADA приняло решение полностью отстранить сборную России от участия в чемпионате. Однако Международная федерация футбола (ФИФА) не подтвердила информацию о недопуске на соревнования 2022 года в Катаре.

Как писал NEWS.ru, спортивный журналист Кирилл Кикнадзе назвал эту новость фейком.