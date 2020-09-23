Встреча сборной России по футболу со Швецией состоится в Москве

https://static.news.ru/photo/0e9c08b2-fd97-11ea-ba67-fa163e074e61_660.jpg Фото: Егор Слизяк/Общероссийская общественная организация

Товарищеский матч между сборными Швеции и России состоится в Москве 8 октября, следует из сообщения пресс-службы российской национальной команды.

Первоначально встреча должна была состояться в Швеции на стадионе «Френдс Арена» в пригороде Стокгольма Сольне. Российский футбольный союз (РФС) объявит столичный стадион через некоторое время.

По информации ряда СМИ, за перенос встречи выступила российская сторона.

11 и 14 октября российская сборная проведёт две домашние встречи в рамках Лиги наций — против Турции и Венгрии соответственно. Матчи пройдут на стадионе «ВТБ Арена имени Льва Яшина».

Ранее NEWS.ru писал, что главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после победы его команды в первом матче раунда плей-офф квалификации футбольной Лиги чемпионов над греческим ПАОКом (2:1) заявил, что шансы команд пройти в турнире дальше считает равными.

Он добавил, что после игры в раздевалке команды стояла тишина, поскольку у футболистов не осталось сил эмоционально отреагировать на победу над греками. Также Мусаев посетовал, что матч прошёл без зрителей.