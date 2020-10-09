Вратаря «Краснодара» Сафонова вызвали в состав сборной России

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов прибыл в расположение сборной России по футболу, следует из сообщения пресс-службы сборной.
10 октября Сафонов должен принять участие в предыгровой тренировке перед матчем Лиги наций против команды Турции. Также некоторое время назад появилась информация о вызове в сборную защитника Максима Беляева.
9 октября Сафонов отыграл полный матч за молодёжную сборную России против команды Эстонии (4:0) в квалификационном турнире к чемпионату Европы-2021 среди игроков не старше 21 года.
Ранее NEWS.ru писал, что бывший вратарь «Сатурна» Антонин Кински объяснил, почему он отказался переходить из российского клуба в английский «Челси».
По его словам, приглашение в лондонский клуб поступило в 2008 году.
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