Вратаря «Краснодара» Сафонова вызвали в состав сборной России

https://static.news.ru/photo/03e4d2c6-0a69-11eb-a2e3-fa163e074e61_660.jpg Матвей Сафонов Фото: vk.com/teamrussia

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов прибыл в расположение сборной России по футболу, следует из сообщения пресс-службы сборной.

10 октября Сафонов должен принять участие в предыгровой тренировке перед матчем Лиги наций против команды Турции. Также некоторое время назад появилась информация о вызове в сборную защитника Максима Беляева.

9 октября Сафонов отыграл полный матч за молодёжную сборную России против команды Эстонии (4:0) в квалификационном турнире к чемпионату Европы-2021 среди игроков не старше 21 года.

Ранее NEWS.ru писал, что бывший вратарь «Сатурна» Антонин Кински объяснил, почему он отказался переходить из российского клуба в английский «Челси».

По его словам, приглашение в лондонский клуб поступило в 2008 году.