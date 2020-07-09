Вратарь ФК «Знамя Труда» готов вернуться на поле после удара молнии

https://static.news.ru/photo/45e693dc-c1f1-11ea-92c2-fa163e074e61_660.jpg Иван Заборовский Фото: 1.zaba.71/instagram.com

Вратарь футбольного клуба «Знамя Труда» Иван Заборовский рассказал о своём состоянии после удара молнии, а также выразил готовность вернуться на поле в скором времени.

Он обратился к подписчикам на своей странице в Instagram и поблагодарил всех за поддержку.

На данный момент всё хорошо, скоро вернусь, — написал Заборовский.

Ранее генеральный директор подмосковного футбольного клуба «Знамя Труда» Игорь Майоров рассказал о состоянии вратаря команды Ивана Заборовского, в которого на тренировке попала молния. Молния ударила в футболиста в то время, когда на улице не было грозы или дождя и была сухая пасмурная погода, писал NEWS.ru.