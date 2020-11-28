Врач Марадоны не признал вину в смерти футболиста

https://static.news.ru/photo/ae169b84-3279-11eb-84cf-fa163e074e61_660.jpg Диего Марадона Фото: Yohei Osada/AFLO SPORT/Global Look Press

Врач бывшего футболиста и тренера сборной Аргентины Диего Марадоны Леопольдо Луке не признал вину в халатности, якобы повлёкшей смерть спортсмена.

Мы сделали всё, что могли. Я не считаю, что кто-либо виноват в этом, — цитирует ТАСС медика.

Он добавил, что врачи, находившиеся в доме Марадоны, занимались лечением футболиста от алкогольной зависимости и наблюдали, чтобы он не употреблял спиртного и принимал необходимые препараты. Предотвращение сердечного приступа, по словам Луке, не входило в обязанности врачей.

Медик также не согласился, что Марадону выписали раньше времени. Экс-футболист страдал от абстинентного синдрома, и оснований для его отправки в больницу не было. При этом в реабилитационный центр Марадона ехать не захотел.

Как писал NEWS.ru, обвинение в непредумышленном убийстве Диего Марадоны предъявлено врачу футболиста Леопольдо Луке. Мера пресечения в отношении него пока не вынесена. Ранее в доме врача прошли обыски, были изъяты документы, связанные с историей болезни Марадоны. Медика подозревают в халатности и в том, что он оставил пациента без должного внимания.

Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет от сердечного приступа. С начала этого месяца он испытывал проблемы со здоровьем: 3 ноября спортсмена сразил инсульт, врачам пришлось сделать ему операцию на головном мозге, 11 ноября он был выписан из больницы и восстанавливался дома.

Адвокат Марадоны Матиас Морла раскритиковал действия медиков, которые должны были помочь спортсмену. По его словам, скорая помощь ехала больше 30 минут, что является «преступным идиотизмом». Он заявил, что не оставит это без внимания и будет добиваться расследования. Юрист рассказал, что Марадона за 12 часов до сердечного приступа находился без присмотра врачей, которые должны были следить за его состоянием.