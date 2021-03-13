Воспитанника «Спартака» поймали на нарушении антидопинговых правил

https://static.news.ru/photo/955fe878-8564-11eb-abc6-96000091f725_660.jpg Владимир Обухов Фото: fcrostov/vk.com

Воспитанник московского «Спартака», а ныне футболист «Ростова» Владимир Обухов в 2013 году сдал положительный допинг-тест. Однако его проба была помечена как отрицательная. Теперь же спортсмен может быть дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом в понедельник, 15 марта, сообщили представители пресс-службы Международной федерации футбола (ФИФА).

Отмечается, что анализы, показавшие факт применения запрещённых препаратов, Обухов сдавал, находясь в расположении молодёжной сборной страны. Проба игрока была отмечена как отрицательная. Однако впоследствии выяснилось, что в анализах воспитанника «красно-белых» обнаружили следы метандиенона. Теперь Обухова может ждать отлучение от спорта на срок до четырёх лет, пишет , ссылаясь на пресс-службу ФИФА, портал «Чемпионат».

Обвинения в адрес Обухова после появления в Сети скандальных сведений в разговоре с журналистами прокомментировал его агент Сергей Пушкин.

Это вопрос к Владимиру Обухову и футбольному клубу «Ростов». Да, Владимир — это мой футболист, я его веду с 16 лет, проблема существует. Удивительно, что это в Сеть попало. Время покажет, как дальше поступать. Сами всё видите, — цитирует агента сайт Metaratings.ru.

Как ранее передавал NEWS.ru, бывший президент СБР Владимир Драчёв написал депутатский запрос в Генеральную прокуратуру РФ о проведении комплексной проверки Союза биатлонистов России и всего российского биатлона на использование запрещённых препаратов. Об этом сообщил источник, близкий к Союзу биатлонистов России.