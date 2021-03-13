Московская классика: «Динамо» и «Спартак» на морозе устроили огненное дерби

В рамках 22-го тура Российской премьер-лиги прошло столичное дерби — «Динамо» на своём поле принимало «Спартак».

Несмотря на лёгкий мороз, стоявший в столице матч получился по-настоящему огненным. Сначала молодой «спартаковец» неудачно замкнул в своей штрафной передачу Лесового, и отправил мяч в сетку собственных ворот. Однако уже через 10 минут, после шикарной передачи Соболева, Виктор Мозес точным ударом отправил мяч в ворота Шунина — 1:1. Окончательный счёт уже во втором тайме, с пенальти, установил всё тот же Соболев. В итоге, волевая победа «красно-белых», которая, а также осечка ЦСКА в матче с тульским «Арсеналом», позволила им выйти на чистое второе место, отставание от лидирующего «Зенита» — 4 очка.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru