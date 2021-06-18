Во Львове раскрыли детали акции бесплатного пива за гол в ворота России

https://static.news.ru/photo/7ba5d760-d020-11eb-9fdc-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Организатор фан-зоны во Львове (Lviv Fan Festival) Максим Мотин раскрыл детали акции бесплатного пива за каждый гол в ворота сборной России в матче первого группового этапа на чемпионате Европы-2020 по футболу. Его слова приводит «РБК».

Понимал, что акцию позитивно встретят во Львове. И так как это бизнес-проект, нашей задачей было максимально раскрутить фан-зону. Шуточная история, — сказал Мотин.

Он добавил, что никто не собирался раскручивать историю с точки зрения политических взаимоотношений двух стран, посчитав реакцию с российской стороны странной.

На Lviv Fan Festival действительно угощали украинских болельщиков бесплатным пивом. После каждого гола фанаты подходили к бару и получали напитки. Более того, организаторы фан-зоны во Львове сообщили, что будут поощрять болельщиков, поддерживающих Финляндию в матче против России на Евро-2020. Они разыграли 50 сертификатов в финскую баню.