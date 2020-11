«Сыграем на небесах»: реакция мира на смерть Марадоны

25 ноября 2020 года войдёт в историю мирового футбола как один из самых печальных дней. На 61-м году жизни от остановки сердца умер один из выдающихся футболистов в истории Диего Марадона. NEWS рассказывает, как мировая общественность отреагировала на известие о смерти лучшего футболиста XX века по версии Международной федерации футбола (ФИФА), чемпиона мира-1986 в составе сборной Аргентины и двукратного чемпиона Италии в составе «Наполи».

Значение Диего Марадоны не только для аргентинского футбола, но и для всей Аргентины тяжело переоценить. Он был идолом и героем нации. Вся страна переживает глубокий шок в связи с его смертью, там объявлен трёхдневный траур.

Вы подняли нас на вершину мира. Вы сделали нас безмерно счастливыми. Вы были величайшим из всех. Спасибо, Диего. Мы будем скучать по вам всю нашу жизнь, — написал президент Аргентины Альберто Фернандес.

Nos llevaste a lo más alto del mundo. Nos hiciste inmensamente felices. Fuiste el más grande de todos.



Gracias por haber existido, Diego. Te vamos a extrañar toda la vida. pic.twitter.com/pAf38sRlGC — Alberto Fernández (@alferdez) November 25, 2020

На Родине Диего Марадона успел поиграть в трёх командах — в «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс» и «Ньюэллс Олд Бойз». Аргентинские клубы почтили память великого футболиста.

Вечная благодарность. Вечный Диего, — говорится в сообщении «Боки Хуниорс».

Нет слов, — написали «Ньюэллс Олд Бойз.

Главный трофей своей стране Диего Марадона принёс в 1986 году, выиграв в Мексике чемпионат мира. Спустя четыре года он остановился в шаге от новой победы на главном футбольном турнире.

Прощай, Диего. Ты будешь #Вечным в каждом сердце футбольной планеты, — говорится в Instagram сборной Аргентины.

Кадры из Аргентины просто разбивают сердце.

Argentina will miss you, Diego pic.twitter.com/hi4HnawYCN — B/R Football (@brfootball) November 25, 2020

Футбольный клуб «Наполи» из Неаполя, где футболист провёл ярчайшие годы своей карьеры, стал для Марадоны вторым домом. Сейчас неаполитанцы убиты горем не меньше, чем аргентинцы.

Все ждут наших слов. Но какие слова мы можем подобрать, чтобы выразить боль, подобную той, которую мы испытываем? Пришло время для слёз, — говорится в сообщении итальянского клуба.

Tutti si aspettano le nostre parole. Ma quali parole possiamo usare per un dolore come quello che stiamo vivendo? Ora è il momento delle lacrime. Poi ci sarà il momento delle parole.

Diego pic.twitter.com/mjwhrSczPG — Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 25, 2020

А это кадры возле дома с граффити Диего Марадоны в Неаполе. Болельщики стихийно собрались и устроили фаер-шоу, чтобы почтить память легендарного аргентинского футболиста.

The City of Naples(home of Napoli) after Maradona death was announced



“I felt that they loved me, that they really and truly loved me"

"Naples was a crazy city they were as crazy as me soccer was life itself"- Diego Maradona(Hand Of God)

Please RT pic.twitter.com/VPK81c6C8T — ROYALTY (@RoyaltyCFC) November 25, 2020

Сборные Аргентины и Бразилии — это два непримиримых соперника, но сегодня вся Бразилия скорбит наравне со своими соседями, а вместе с ней и король футбола Пеле, с которым Марадону сравнивали на протяжении всей карьеры.

Я потерял хорошего друга, а мир — легенду. Дай Бог сил членам семьи. Однажды мы вместе сыграем на небесах, — написал Пеле.

Que notícia triste. Eu perdi um grande amigo e o mundo perdeu uma lenda. Ainda há muito a ser dito, mas por agora, que Deus dê força para os familiares. Um dia, eu espero que possamos jogar bola juntos no céu. pic.twitter.com/6Li76HTikA — Pelé (@Pele) November 25, 2020

Он туз, который распространил страсть к футболу по всей южной Америке, — говорится в аккаунте сборной Бразилии.

Принципиальный соперник «Бока Хуниорс» «Ривер Плейт» отметился в своём аккаунте очень ёмкой, но многозначительной публикацией.

Прощай, Диего, — написал «Ривер» в Twitter, добавив «годы жизни» игрока: «1960 — бесконечность».

Впрочем, не все болельщики «Ривера» отреагировали позитивно, мягко говоря, на такой жест любимой команды. В комментариях под публикацией началась настоящая вакханалия.

Одним дерьмом меньше, — так отреагировал пользователь Miss Americana.

Официальные аккаунты международных футбольных организаций также, естественно, не могли пройти мимо печального известия.

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино:

Сегодня невероятно грустный день, наш Диего оставил нас. <...> Наше молчание, наши слёзы, наша боль — единственное, что мы чувствуем глубоко внутри. Он был таким уникальным, был Диего Армандо Марадоной, легендой, героем и человеком, — говорится в сообщении.

Глава европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин:

Глубоко опечален смертью Диего Марадоны — одного из величайших и самых знаковых фигур в мировом футболе. Он достиг величия как замечательный игрок, обладающий собственным гением и харизмой. Он был героем в Аргентине и стал вечным кумиром для «Наполи». Он войдёт в историю как человек, который зажёг футбол своим мастерством. Матчи под эгидой УЕФА на этой неделе начнутся с минуты молчания, — говорится в сообщении.

UEFA president Aleksander Čeferin: "I am deeply saddened to hear of the death of Diego Maradona, one of world football’s greatest and most iconic figures. He achieved greatness as a wonderful player with a genius and charisma of his own." pic.twitter.com/BYGWL2sNFZ — UEFA (@UEFA) November 25, 2020

Лионеля Месси, выступающего за «Барселону», называют последователем великого Диего Марадоны. Гений современности тоже уже попрощался с идолом Аргентины.

Очень печальный день для всех аргентинцев и для футбола. Он оставляет нас, но не уходит, потому что Диего вечен. Я храню в памяти все прекрасные моменты, которые я разделил с ним, и я хотел бы воспользоваться возможностью, чтобы выразить свои соболезнования всей его семье и друзьям. Покойся с миром, — написал в Instagram футболист.

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду посетовал на то, что легенда футбола ушёл слишком рано.

Сегодня я прощаюсь с другом, а мир прощается с вечным гением. Один из лучших в истории. Невероятный волшебник. Он уходит слишком рано, но оставляет огромное наследие и пустоту, которую никогда не заполнить. Покойся с миром. Тебя никогда не забудут, — написал португалец в Twitter.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о баннере, посвящённом Марадоне, который ему запомнился.

Год назад в Аргентине увидел баннер с надписью «Не важно, что ты сделал со своей жизнью, Диего. Важно, что ты сделал для наших жизней». Думаю, это прекрасно отражает то, что это парень дал нам. Радость, удовольствие и преданность мировому футболу. Он сделал футбол лучше, — приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Бывший зять Диего Серхио Агуэро, выступающий за «Манчестер Сити», был немногословен.

Мы никогда тебя не забудем. Ты всегда будешь с нами, — написал Агуэро.

Nunca te vamos a olvidar. Siempre estarás con nosotros. #GraciasDiego QEPD pic.twitter.com/gP24l3un3p — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) November 25, 2020

Бывший форвард сборной Англии Гари Линекер считает, что Марадона был лучшим футболистом всех времён.

Он был с отрывом лучшим игроком своего поколения, и, возможно, лучшим игроком всех времён. После счастливой, но проблемной жизни он найдёт какое-то утешение в руках Господа, — написал Линекер.

Reports from Argentina that Diego Armando Maradona has died. By some distance the best player of my generation and arguably the greatest of all time. After a blessed but troubled life, hopefully he’ll finally find some comfort in the hands of God. #RipDiego — Gary Lineker (@GaryLineker) November 25, 2020

Не остались в стороне и представители российского футбола. Одним из первых на печальное событие отреагировал тренер национальной команды России Станислав Черчесов.

С тяжёлым сердцем прочитал новость о том, что ушёл из жизни великий футболист современности Диего Марадона. Мне посчастливилось встретиться с ним как на зелёном поле, когда «Спартак» соперничал с «Наполи», так и на различных турнирах и мероприятиях. В частности, на Кубке конфедераций и чемпионате мира в России. Когда меня просили охарактеризовать его как игрока, то на ум приходило только одно слово — гениальный. От себя, а также от коллектива сборной России выражаю глубокие соболезнования всем близким этого уникального во всех отношениях футболиста. Его неповторимую игру мы будем помнить всегда, — передаёт его слова ТАСС.

Бывшему голкиперу сборной СССР Ринату Дасаеву посчастливилось поиграть с Марадоной за одну команду. Советский футболист вспомнил об этих временах.

Мы играли как друг против друга, так и за одну команду. Дважды были в сборной мира: в Англии на их 100-летие и в Лос-Анджелесе. Помню и матчи СССР против Аргентины, он мне даже голы забивал. Три матча у нас было. В моей душе он оставил прекрасные впечатления. Очень добродушный, весёлый и всегда приходил на помощь. Мы общались с ним в «Севилье», пересекались там...Безумно грустно, что такой человек ушёл из жизни, ещё и в таком молодом возрасте, — передаёт слова Дасаева «Чемпионат».

Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили отметил, что Марадона был «чокнутым», как все футбольные гении.

Марадону Бог наградил талантом, а он уже им распоряжался на своё усмотрение. Поэтому не нужно говорить о том, как и с кем он проводил время. Все выдающиеся люди своего рода чокнутые. Бог создал Марадону, чтобы радовать людей, и он прекрасно справлялся с этой миссией. Радовал всех вокруг и своим талантом, и своим хулиганством. Он был такой один. Большая потеря, — сказал Кавазашвили NEWS.ru.

Покойся с миром, Легенда!