https://static.news.ru/photo/d0f23192-ea7a-11e9-9fd7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова заявила, что власти города намерены бороться за право проведения в Казани Суперкубка УЕФА в 2023 году.

Пока речь идет о Суперкубке 2023 года, не стоит забывать, что параллельно мы ведем работу по проведению в Казани мировых первенств по водным видам спорта, — сказала Галимова ТАСС .

Она подчеркнула, что в августе президент Татарстана Рустам Минниханов встречался с главой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александером Чефериным и обсуждал возможность проведения Суперкубка в Казани.

Ранее мэр Казани Ильсур Метшин в интервью «Эху Москвы» заявил, что Казань будет бороться за Кубок УЕФА 2023 года, главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов в своём Telegram-канале сделал уточнение, что Метшин имел в виду Лигу Европы.

Казань планирует провести чемпионат Европы по плаванию на короткой воде 2021 года и чемпионат Европы по водным видам спорта 2024 года, писал News.ru.