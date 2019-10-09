https://static.news.ru/photo/f4800c86-ea6d-11e9-bebb-fa163e074e61_660.jpg Вид на Казанский кремль Фото: Farit Gubaev/Russian Look

Мэр Казани Ильсур Метшин заявил, что город планирует бороться за проведение финала Лиги Европы УЕФА в 2023 году.

Казань будет бороться за Кубок УЕФА 2023 года, — сказал в интервью «Эху Москвы» Метшин, слова которого цитирует главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов в своём Telegram-канале.

Венедиктов также уточнил, что Метшин имел в виду Лигу Европы УЕФА.

Ранее Метшин заявлял, что Казань будет бороться за право проведения матча за Суперкубок УЕФА 2022 и 2023 годов.

Казань планирует провести чемпионат Европы по плаванию на короткой воде 2021 года и чемпионат Европы по водным видам спорта 2024 года, писал News.ru.