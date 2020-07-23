Владелец «Спартака» обозначил основные планы клуба на следующий сезон

https://static.news.ru/photo/e751158a-ccff-11ea-8a19-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун назвал основные задачи футбольного клуба на следующий сезон. По его словам, в 2020/21 годах команда должна будет получить право выступить в Лиге чемпионов.

Я провел несколько итоговых встреч по окончании сезона, в частности с тренерским штабом Доминико Тедеско и генеральным директором Шамилем Газизовым. Мы согласовали трансферный план и цели на сезон-2020/21: борьба за титулы и Лигу чемпионов, повышение операционной и бюджетной эффективностей, — цитирует его РБК.

Федун также добавил, что ждёт от команды настоящей борьбы. Помимо этого, он сообщил об утверждении плана коммерческой деятельности клуба и благотворительного фонда «Спартак — детям».

В этом году в чемпионате России «Спартак» занял седьмое место. Команде удалось набрать 39 очков в 30 матчах.

Как ранее информировал NEWS.ru, бывший наставник московского «Спартака» Унаи Эмери стал главным тренером испанского «Вильярреала». Об этом стало известно 23 июля.