Меня поразил коронавирус. Я чувствую себя хорошо. Принял меры и следую инструкциям врачей, — написал Маринакис в Instagram.

Журналист Daily Telegraph Мэтта Лоу написал в Twitter, что все игроки и персонал «Олимпиакоса» проходят проверку на коронавирус в больнице.

Told Wolves match on Thursday could be in the balance after Olympiacos (and N Forest) owner Evangelos Marinakis revealed he has coronavirus. The entire team and staff are going to hospital to be tested to see if they have got it. Olympiacos expected to make a statement later.