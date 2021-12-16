Витория впервые выступил с заявлением после увольнения из «Спартака»

Уволенный с поста главного тренера «Спартака» Руй Витория заявил, что работа в московском клубе была самой сложной в его карьере. Однако он всё равно сохранял преданность команде, потому что уважал историю клуба и болельщиков. Своими мыслями португальский футболист поделился на странице в Instagram.

Это была, наверное, самая сложная работа в моей карьере, потому что мне приходилось сталкиваться с огромным количеством проблем. Но величие клуба и болельщики заслуживают преданности, которую я обещал с самого начала, — написал Витория.

15 декабря «Спартак» уволил Виторию с поста главного тренера. Португальский специалист возглавил московскую команду в мае 2021 года. После 10-ти туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» располагается на девятом месте с 23 очками в активе. В Лиге Европы подопечные Витории вышли в плей-офф турнира с первого места в группе.

Ранее сообщалось, что португальский специалист Руй Витория не согласен с решением руководства московского «Спартака» и отказывается расторгать контракт с клубом. Как сообщает «Матч ТВ», по этой причине итальянец Паоло Ваноли не может возглавить команду.