Ветеран «Спартака» допустил, что новость о смерти Ярцева может быть фейком Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили: «жена Ярцева не в курсе его смерти, я тоже не верю»

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Анзор Кавазашвили

Ветеран «Спартака», бываший вратарь клуба Анзор Кавазашвили в беседе с Metaratings.ru допустил, что новость о смерти экс-тренера Георгия Ярцева может быть неправдой. Он признался, что не верит в смерть специалиста.

Сашка Львов подтвердил смерть Ярцева? Откуда он знает, он не бывает там никогда. Я очень боюсь, что это может быть неправдой. Мне только что сказали, что ребята болельщики звонили жене, а она сказала, что не в курсе этого. Я не верю, что он умер, — сказал Кавазашвили.

О смерти Георгия Ярцева стало известно 15 июля. В качестве тренера он возглавлял московские клубы «Спартак», «Динамо», «Торпедо». Под его руководством «Спартак» стал чемпионом страны в 1996 году. Также специалист возглавлял сборную России, с которой пробился на чемпионат Европы — 2004.

Ранее в пятницу, 15 июля, бывший нападающий московского «Спартака» Александр Козлов ушел из жизни в возрасте 29 лет.