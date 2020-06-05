Валлийский футболист Гарет Бэйл застраховал свою левую ногу

Выступающий за футбольный клуб «Реал» (Мадрид) валлиец Гарет Бэйл застраховал свою левую ногу, по некоторым данным, сумма страховки может достигать десятков миллионов фунтов стерлингов.
30-летний футболист признался в том, что застраховал свою конечность на посвящённом гольфу YouTube-шоу. Издание Daily Star
Мы провели небольшое исследование и выявили, что его нога стоит столько же, сколько улыбка Джулии Робертс, ноги Майкла Флетли и ягодицы Кайли Миноуг. Если соберётесь подписать Бэйла, учтите, что он будет стоить как две трети Криштиану Роналду. Вероятно, его нога застрахована на сумму чуть менее 100 миллионов фунтов, — заявил опрошенный изданием специалист.
Ранее NEWS.ru сообщал о том, что Бэйл стал сооснователем киберспортивной организации Ellevens Esports. В первое время участники организации ограничатся только одной дисциплиной — футбольным симулятором FIFA 20.
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