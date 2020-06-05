Валлийский футболист Гарет Бэйл застраховал свою левую ногу

https://static.news.ru/photo/e2d7d5d6-a75a-11ea-a7e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Daisuke Nakashima/AFLO/Global Look Press

Выступающий за футбольный клуб «Реал» (Мадрид) валлиец Гарет Бэйл застраховал свою левую ногу, по некоторым данным, сумма страховки может достигать десятков миллионов фунтов стерлингов.

30-летний футболист признался в том, что застраховал свою конечность на посвящённом гольфу YouTube-шоу. Издание Daily Star обратилось к экспертам из букмекерских контор, чтобы выяснить подробности. Те предположили, что нога Бэйла застрахована на сумму чуть менее 100 млн фунтов.

Мы провели небольшое исследование и выявили, что его нога стоит столько же, сколько улыбка Джулии Робертс, ноги Майкла Флетли и ягодицы Кайли Миноуг. Если соберётесь подписать Бэйла, учтите, что он будет стоить как две трети Криштиану Роналду. Вероятно, его нога застрахована на сумму чуть менее 100 миллионов фунтов, — заявил опрошенный изданием специалист.

Ранее NEWS.ru сообщал о том, что Бэйл стал сооснователем киберспортивной организации Ellevens Esports. В первое время участники организации ограничатся только одной дисциплиной — футбольным симулятором FIFA 20.