https://static.news.ru/photo/82f2b684-d07f-11e9-ab6e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Заслуженный тренер России по футболу Валерий Газзаев прокомментировал удовлетворение ходатайства об условно-досрочном освобождении игроков Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Во-первых, я их поздравляю. Во-вторых, они теперь с удвоенной мотивацией будут работать, чтобы преодолеть кризис и вернутся в большой футбол. Лично я в этом уверен. Это был для них большой урок, ведь они на себе ощутили всю полноту последствий нарушения закона, — сказал заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи News.ru.

Алексеевский суд Белгородской области удовлетворил ходатайства об условно-досрочном освобождении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Футболисты покинут колонию через 10 дней после того, как решение суда вступит в законную силу.

Александр Кокорин и Павел Мамаев стали участниками двух потасовок 8 октября 2018 года. Им вменили совершение хулиганских действий по предварительному сговору и умышленное причинение вреда здоровью. Суд приговорил Кокорина к полутора годам колонии, Мамаев получил срок заключения год и пять месяцев.

Ранее бывший главный тренер футбольного клуба «Ростов» Игорь Гамула также прокомментировал News.ru освобождение футболистов, писал News.ru.