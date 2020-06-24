Вагнер Лав прокомментировал несостоявшийся переход в ЦСКА

https://static.news.ru/photo/00979b5e-b5f9-11ea-ba5f-fa163e074e61_660.jpg Вагнер Лав Фото: Richard Callis/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бразильский нападающий Вагнер Лав выразил сожаление по поводу того, что ему не удалось перейти в московский футбольный клуб ЦСКА.

К сожалению, мы не смогли договориться с ЦСКА по поводу трансфера. И причина этого не в деньгах! Мне очень жаль, что я не смогу вернуться домой — в ЦСКА. Кто знает, может быть, у меня ещё появится шанс сыграть за команду, — цитирует футболиста «Спорт-Экспресс».

Вагнер Лав подчеркнул, что его мечта — завершить карьеру именно в ЦСКА.

Ранее NEWS.ru писал, что бразильский нападающий Вагнер Лав может в четвёртый раз перейти в московский футбольный клуб ЦСКА. Футболист досрочно расторг контракт с бразильским «Коринтиансом».

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2011 год (с перерывами на аренду) и в 2013 году. В составе клуба он трижды становился победителем чемпионата России и шесть раз завоёвывал Кубок России. В сезоне-2004/05 он стал победителем Кубка УЕФА.