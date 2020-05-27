В трёх клубах АПЛ выявлен COVID-19

https://static.news.ru/photo/f734e778-a050-11ea-861f-fa163e074e61_660.jpg Фото: avid Horn via imago-images.de/Global Look Press

Сотрудники Английской премьер-лиги, а также футболисты, работающие на территории королевства, прошли очередное тестирование на коронавирусную инфекцию.

Тестирование проводили два дня. Обследование прошли 1008 человек. Положительные тесты на COVID-19 оказались у четырёх представителя трёх клубов. Они отправлены на самоизоляцию. Имена и клубная принадлежность спортсменов не раскрывается, говорится на сайте АПЛ.

Чемпионат Англии по футболу был приостановлен 13 марта из-за пандемии COVID-19.

Ранее защитник «Уотфорда» Эдриан Мариаппа и два сотрудника получили положительные результаты тестов на коронавирус. Все трое были помещены на карантин, чувствуют себя хорошо, как и члены их семей.

Как писал NEWS.ru, клубы Английской премьер-лиги ввели тестирование игроков и персонала на коронавирус с 14 мая. АПЛ заключила контракт с биотехнологической компанией из Гонконга на сумму 4 млн фунтов.