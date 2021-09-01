В тени Роналду и Месси: главные летние трансферы 2021-го

Летнее трансферное окно в большинстве европейских чемпионатов закрылось вместе с началом учебного года. Главными событиями стали сенсационные переходы Криштиану Роналду и Лионеля Месси, но и без этих трансферов было совершено множество интересных подписаний. Рассказываем о главных из них.

Богатая Англия

Одним из самых многообещающих трансферов лета стал переход Джека Грилиша из «Астон Виллы» в «Манчестер Сити». Атакующий хавбек сборной Англии два сезона терзал соперников в АПЛ, выступая в составе середняка. Через Грилиша шли все атаки: он и обыгрывал, и ассистировал, и забивал сумасшедшие мячи. Переход в топ-клуб был делом времени, которое пришло этим летом.

Горожане заплатили за Грилиша сумасшедшие 117,5 миллиона евро, но этот трансфер уже начал себя окупать. В дебютных трёх матчах за «Сити» в АПЛ Грилиш забил мяч и сделал голевую передачу.

Ещё одним резонансным переходом стало возращение в «Челси» форварда сборной Бельгии Ромелу Лукаку. Первое пришествие чернокожего гиганта в лондонский клуб произошло в далёком 2011-м, но тогда юный форвард не смог закрепиться в составе «синих» и сначала отправился по арендам, а затем и вовсе покинул «Челси».

Прошлый сезон стал для Лукаку суперуспешным: в 44 матчах за «Интер» он наколотил 30 мячей, а затем классно отыграл на Евро в составе сборной Бельгии. «Челси» не пожалел на нападающего 115 миллионов евро, а тот уже успел забить победный мяч в лондонском дерби с «Арсеналом».

Помимо возвращения Роналду, «Манчестер Юнайтед» отметился ещё парой крутых трансферов. У дортмундской «Боруссии» за 85 миллионов евро был куплен атакующий полузащитник сборной Германии Джейдон Санчо. 21-летний игрок феерил несколько сезонов в Бундеслиге, а теперь будет покорять Англию. Главный тренер МЮ Уле-Гуннар Сульшер получил сумасшедший подбор атакующих футболистов. Над стартовым составом перед каждым матчем придётся серьёзно ломать голову.

Усиление у «красных дьяволов» произошло и в оборонительной линии. За 40 миллионов евро у «Реала» был куплен один из лучших защитников мирового футбола Рафаэль Варан. Потенциально француз способен составить с Харри Магуайром фантастически надёжную связку в центре обороны.

Под испанским небом

Мемфис Депай Siu Wu/Siu Lau/Global Look Press

Чемпионат Испании лишился главной звезды — Лионеля Месси, однако «Барселона» нашла ему замену в лице Мемфиса Депая. Ещё пару лет назад такой обмен выглядел бы совсем по-идиотски, но сейчас полузащитник сборной Нидерландов переживает лучший момент в карьере. Конечно, он вряд ли может полностью компенсировать отсутствие легендарного аргентинца, но начал сезон голландец ударно: два гола и одна передача в трёх матчах Ла Лиги. Особенно ценным для «Барселоны», переживающей тяжёлый финансовый кризис, стало то, что Депай достался ей абсолютно бесплатно как свободный агент.

Улучшить финансовое положение каталонцам поможет и расставание с Антуаном Гризманном. Француз за два сезона так и не смог по-настоящему найти себя в «Барселоне», а теперь отправился в аренду в «Атлетико», где стал звездой мирового масштаба. Выплату солидной зарплаты нападающего возьмёт на себя мадридский клуб. Он же может выкупить Гризманна по окончании арендного соглашения.

В летнем межсезонье усилился и другой мадридский клуб — «Реал». Один из лучших фланговых игроков мира Давид Алаба достался «сливочным» абсолютно бесплатно, так как австриец после истечения контракта с «Баварией» присоединился к испанской команде на правах свободного агента.

А вот на 18-летнего Эдуардо Камавингу «королевскому клубу» пришлось потратиться. За талантливого полузащитника «Реал» выложил Ренну 31 миллион евро, но в будущем эта инвестиция может с лихвой окупиться. Хавбек уже вызывается в сборную Франции и манерой игры напоминает Поля Погба.

Парижская гегемония

Philippe LECOEUR via imago-images.de/Global Look Press

Одним из главных игроков на трансферном рынке летом стал парижский ПСЖ. Помимо подписания Месси, французы провернули несколько мощных трансферов, причём общие траты были смешными для парижан.

Абсолютно бесплатно к ПСЖ присоединился культовый защитник сборной Испании Серхио Рамос. Футболист не смог договориться о продлении контракта с «Реалом» и покинул мадридский клуб. Да, игроку уже 35 лет, но провести пару сезонов на высоком уровне он вполне способен.

Приход 22-летнего голкипера сборной Италии Джанлуиджи Доннарумы — приобретение ПСЖ на гораздо более долгую перспективу. Лучший футболист Евро не захотел подписывать новый контракт с «Миланом», и, как и Рамос, достался парижанам бесплатно. Теперь ему предстоит повоевать за место основного вратаря с Кейлором Навасом.

Самой дорогостоящей покупкой ПСЖ летом стал 22-летний марокканец Ашраф Хакими. В прошлом сезоне игрок записал на свой счёт фантастические для крайнего защитника семь голов и восемь результативных передач в серии А, поэтому миланцам удалось выручить за него аж 60 миллионов евро. В Париже Хакими решил не сбавлять темп: в стартовых четырёх матчах чемпионата Франции на его счету уже гол и две результативные передачи.