В Саудовской Аравии впервые стартовал женский чемпионат по футболу

https://static.news.ru/photo/f56f70c8-29b4-11eb-b538-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Первый в истории Саудовской Аравии женский чемпионат по футболу стартовал на этой неделе.

Так, в первенстве принимают участие 24 команды из Даммама, Джедды и Эр-Рияда. Победитель чемпионата получит $133 тысяч.

Известно, что только в январе 2018 года в стране женщины получили право посещать стадионы во время проведения матчей мужских команд.

Ранее NEWS.ru писал, что женская команда ЦСКА второй раз подряд стала чемпионом России.

«Армейцы» стали недосягаемы для конкурентов по итогам 13-го тура, в котором обыграли пермскую «Звезду-2005» (1:0), а «Рязань-ВДВ» отобрала очки у «Локомотива» (2:2).